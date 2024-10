O treinador do AVS sublinhou que Samu não pode ser o principal foco de atenção para o jogo desta segunda-feira com o FC Porto.

«Dar sempre uma especial atenção a este tipo de jogadores pode, por vezes, levar-nos a descurar outros que também têm muita qualidade. O FC Porto não se resume ao Samu e vale também pelo resto da equipa. Temos de estar defensivamente concentrados e focados no seu todo e não apenas preocupados com um jogador», observou Vítor Campelos na antevisão ao AVS-FC Porto.

O AVS ainda não perdeu em casa em 2024/25 e Campelos mostrou-se empenhado e manter esse registo, apesar de pela frente ter o atual segundo classificado da Liga. «É mais um fator de motivação. Sabemos que cada jogo tem a sua história e agora vem o mais importante da época, porque é o próximo. Queremos dar continuidade a esse registo de sermos imbatíveis em casa e, se possível, com três pontos», apontou, contando com a coesão defensiva da equipa para aumentar as probabilidades de sucesso.

«Um dos aspetos importantes para o nosso clube é promover jogadores que nos possam dar dividendos. Se jogarmos bem, estamos mais perto de potenciá-los. Por isso, prevejo um bom jogo. Os nossos índices de concentração estarão altos, porque todos os atletas gostam de atuar nestes encontros. Temos de ser uma equipa bastante competitiva, muito concentrada e sempre agressiva, no bom sentido, nas disputas de bola» projetou ainda.

O treinador do AVS perspetivou um FC Porto com eventuais alterações comparativamente com o jogo para a Liga Europa na quinta-feira. «Poderão jogar o João Mário, o Zé Pedro, o Stephen Eustáquio e o Fábio Vieira face ao último jogo. De qualquer forma, o FC Porto é sempre o FC Porto e tem uma equipa de grande qualidade. Sabemos o grau de dificuldade, mas preparámo-nos a pensar no que podemos fazer. Precisamos de ter alguma atenção defensiva quanto às nuances padronizadas do adversário e trabalhámos para explorar aspetos ofensivos», vincou.

Para o jogo marcado para esta segunda-feira às 20h15, o AVS não poderá contar com Lucas Moura e Yair Mena. Já Baptiste Roux, Lucas Piazón e Nenê estão em dúvida.