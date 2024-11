Vítor Campelos, treinador do AVS, na sala de imprensa, após derrota por 3-2 frente ao Famalicão:

«Acho que entrámos bem, contra uma equipa recheada de bons jogadores, fizemos um golo, mas os jogadores do Famalicão são fortes no um para um e nas transições e tínhamos de matar as jogadas. Fomos permissivos e acabámos por sofrer dois golos, mas mantivemos organizados e concentrados. Chegámos aos 2-2 e ao intervalo tentámos acertar algumas coisas.

Queríamos ser mais incisivos no ataque à profundidade, tivemos duas oportunidades, mas o Zlobin esteve muito bem e se o Gil Dias não tivesse marcado dois golos, teria sido eleito o homem do jogo

Num bom jogo de futebol entre as duas equipas e quem veio cá deu por bem entregue o seu tempo. Se tivéssemos marcado primeiro, o desfecho seria diferente.

[exibição de Vasco Lopes] O Vasco teve uma lesão grave e s índices físicos estavam abaixo e queríamos nos que ele aguentasse o jogo todo. Ele é muito forte no um para um, é bom a rematar e fez uma assistência. O vasco está bem e queremos que atinja a forma o mais rápido possível.

[ausência de Mercado do jogo] O Mercado, assim como outros, não foram convocados por opção».