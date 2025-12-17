A equipa do AVS será orientada por Armando Roriz em Guimarães, no desta quarta-feira dos oitavos de final da Taça de Portugal, confirmando-se a saída de João Pedro Sousa do comando técnico do conjunto da Vila das Aves, tal como o MAISFUTEBOL já tinha dado nota.

A saída do técnico, o segundo da temporada que sucedeu a José Mota, não conseguiu colocar o AVS na rota dos triunfos, acabando por sair menos de três meses depois de ter abraçado o desafio.

Sem qualquer triunfo na Liga, ao fim de 14 jornadas, o AVS é o último classificado do campeonato, apenas com três pontos, fruto de três empates, encontrando-se numa situação muito complicada.

Para o jogo desta quarta-feira com o Vitória de Guimarães, a contar para a Taça de Portugal, é Armando Roriz a orientar a equipa avense. Armando Roriz é um elemento da casa, tendo integrado as equipas técnicas anteriores.