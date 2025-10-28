AVS
Diogo Boa Alma é o novo diretor-geral do AVS
Dirigente de 43 anos estava sem clube desde que saiu do Casa Pia no final de 2023
O AVS comunicou que Diogo Boa Alma é o novo diretor-geral do emblema da Vila das Aves.
Escolha para encabeçar uma reestruturação promovida pelo clube, o dirigente de 43 anos vai assumir a gestão do futebol do clube, ficando responsável por todos os departamentos ao abrigo.
Com experiência em clubes como Santa Clara, V. Guimarães e Casa Pia, Diogo Boa Alma estava sem clube desde o final de 2023, quando deixou os casapianos.
O AVS ocupa o último lugar da Liga com apenas um ponto somado nas nove primeiras jornadas.
