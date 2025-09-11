Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Estoril no Estádio António Coimbra da Mota (sábado, 15h30), José Mota apelou à formação avense que esteja concentrada e ao melhor nível. O treinador do AVS afirmou que a paragem para os compromissos internacionais foi importante para tornar o plantel mais coeso.

Pausa para os jogos das seleções foi benéfica

«Esta paragem foi importante para nos conhecermos. Temos atletas que chegaram e estavam a precisar de trabalho e de se integrar, necessitando de um grupo mais coeso e rigoroso. Foram semanas muito importantes, porque o futebol não é só bola, mas também conhecermo-nos uns aos outros.»

Preparação do encontro contra o Estoril

«Percebemos que temos de estar no máximo de concentração e ao melhor nível, porque eles querem dar a volta. Espero um Estoril agressivo, determinado e ambicioso. Trabalhámos muito sobre o adversário e antevejo um jogo interessante.»

Aumento da competitividade do plantel do AVS

«Sofremos em todos os jogos e temos de evoluir nesse sentido. Quero que a equipa tenha comportamentos defensivos fortes, que é não sofrer golos, e estamos mais próximos de conseguir isso. Entraram novos jogadores, que conhecemos bem e nos podem dar outra agressividade em termos ofensivos. Penso que estamos hoje mais capazes.»