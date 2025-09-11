«Estoril? Estamos hoje mais capazes»
José Mota projeta jogo interessante frente a um adversário «muito difícil, nomeadamente no seu estádio» após um começo de temporada do AVS sem vitórias
Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Estoril no Estádio António Coimbra da Mota (sábado, 15h30), José Mota apelou à formação avense que esteja concentrada e ao melhor nível. O treinador do AVS afirmou que a paragem para os compromissos internacionais foi importante para tornar o plantel mais coeso.
Pausa para os jogos das seleções foi benéfica
«Esta paragem foi importante para nos conhecermos. Temos atletas que chegaram e estavam a precisar de trabalho e de se integrar, necessitando de um grupo mais coeso e rigoroso. Foram semanas muito importantes, porque o futebol não é só bola, mas também conhecermo-nos uns aos outros.»
Preparação do encontro contra o Estoril
«Percebemos que temos de estar no máximo de concentração e ao melhor nível, porque eles querem dar a volta. Espero um Estoril agressivo, determinado e ambicioso. Trabalhámos muito sobre o adversário e antevejo um jogo interessante.»
Aumento da competitividade do plantel do AVS
«Sofremos em todos os jogos e temos de evoluir nesse sentido. Quero que a equipa tenha comportamentos defensivos fortes, que é não sofrer golos, e estamos mais próximos de conseguir isso. Entraram novos jogadores, que conhecemos bem e nos podem dar outra agressividade em termos ofensivos. Penso que estamos hoje mais capazes.»