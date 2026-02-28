O treinador do AVS, João Henriques, afirmou na sala de imprensa, disse que foi positivo não sofrer golo, mas faltou acutilância ofensiva para conquistar os três pontos. O técnico disse que ainda estão 30 pontos em disputa e que vão lutar por eles. João Henriques criticou, ainda, as palavras de João Nuno, treinador do Estrela.

O que falhou hoje?

Faltou fazer golos. Conseguimos, pela segunda vez conseguia, não sofrer golos, o que é positivo e é nesse aspeto que crescemos, mas falta ser eficazes nas oportunidades que tivemos. Temos de ser mais acutilantes em algumas alturas do jogo. Apesar das limitações todas que tivemos, principalmente em jogadores para a frente, faz com que nós ficamos limitados para ir refrescando. Temos vários jogadores de fora e todas estas situações vão pesando um bocadinho, mas quero salientar o comportamento da equipa. Se fossemos a equipa perfeita, tínhamos ganho. Não tenho dúvidas que se tivéssemos feito golo primeiro depois as coisas surgiriam de outra forma. Se não houvesse para trás um passado tão pesado, estas situações são normais, mas nesta altura sabe a pouco.

Ainda há esperança?

Independentemente do valor do adversário, vamos lutar da mesma forma para o jogo. Sabemos que existem dez jornadas, há 30 pontos em disputa e vamos lutar por eles. Vamos olhar sempre para o que podemos melhorar. É com os que temos que vamos para a luta, como fizemos hoje e fomos competitivos. Hoje fiquei chocado com as palavras do adversário sobre o jogo. Eu sou muito pragmático, se está bem, está bem, se está mal, está mal. Podemos pôr flores em muitas coisas, mas o que é, é. Estamos numa situação difícil, somos o patinho feio nos pontos e vamos ser uma equipa digna, por isso queremos ser respeitados, não queremos estes circos. Não me lembro de uma defesa difícil do Adriel e vi o Renan a fazer uma defesa difícil. Acho que o futebol merece que as pessoas falem verdade. Não somos todos malucos, o empate é certo? É. Se olharmos bem, o resultado está certo. Queremos fazer melhor? Queremos.