José Mota: «Tínhamos de ser mais pacientes e personalizados»
Técnico do AVS afirmou que ainda falta chegar quatro ou cinco reforços
José Mota, treinador do AVS, disse que faltou paciência à equipa e lembou as dificuldades que a equipa teve desde o início da época. O técnico afirmou que ainda são precisos quatro ou cinco jogadores e que vai continuar a trabalhar para evoluir a equipa.
Que análise faz deste jogo?
O Famalicão entrou melhor, é uma equipa experiente, com rotinas e bons jogadores, e conseguiu gerir o jogo. Não estivemos bem em termos de marcações porque demos muito espaço. Tínhamos de dividir mais o jogo e não conseguimos. Na segunda parte, entrámos a equilibrar e fruto da correção de posicionamento, jogámos mais no meio campo do adversário. A partir do momento em que houve a expulsão, fomos mais dominadores. Contra a corrente do jogo, surgiu o golo. A partir daí surgiu a maturidade da equipa do Famalicão que soube gerir a vantagem e alguma falta de conhecimento da equipa. Tínhamos de ser mais pacientes e personalizados. O jogo foi nosso, mas não foi o jogo que deveria ser de uma equipa com mais personalidade. Não fomos eficazes na finalização, penso que o jogo foi injusto e quem ganha é quem marca.
Que alarmes traz esta derrota?
Aqui não há justificação, temos de trabalhar com o que temos. Vamos evoluir com o trabalho. Sabemos as dificuldades que temos tido nestes dois meses de trabalho. Vai fechar o mercado e espero que nos traga mais opções. Este grupo de trabalho tem sido muito profissional e temos de ultrapassar estas dificuldades. Durante estas quatro jornadas, temos três derrotas e o ponto que conseguimos foi o que se calhar menos merecíamos. O futebol é muito isto e temos de ser rigorosos em tudo o que fazemos. Hoje não podíamos sofrer um golo de bola parada porque trabalhámos muito estes lances.
Falta de entrosamento entre os atletas fez a diferença?
É verdade que ainda estamos à procura de atletas. Ainda vão chegar três, quatro, cinco e vamos tentar, a partir da próxima semana, trabalhar e fazer perceber o que é o Aves. Tudo isso leva o seu tempo, mas vamos melhorar.