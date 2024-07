Ignacio Rodríguez vai ser reforço do AVS, confirmou o próprio jogador ao programa 100% Deporte, do Sport890, do Uruguai.

«A possibilidade chegou há cerca de 25 dias e a verdade é que estou muito contente. Vou para o AVS, clube que subiu este ano e quer ficar na Liga», afirmou.

Ignacio Rodríguez, refira-se, representa o Liverpool de Montevideo: na época passada, fez um golo em 18 jogos.

O defesa-central de 20 anos soma sete jogos pela seleção de sub-20 do Uruguai.