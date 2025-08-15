Paulo Sousa, treinador-adjunto do AVS, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao Casa Pia:

«A análise é simples de fazer. Nós entrámos razoavelmente bem, temos o lance do penálti e falhámos, coisas que acontecem. Estávamos a defrontar um adversário que estava à procura de uma bola parada e de uma transição para marcar. É uma equipa bem entrosada, já vem do ano passado, de qualidade e que criou dificuldade. Depois do golo desorientamo-nos um bocado porque é uma equipa nova, jogadores novos, e faltou a experiência dentro do campo. O lance do penálti mexeu um bocadinho connosco.

O Casa Pia acaba por ser feliz ao marcar o golo no primeiro lance que foi à nossa baliza. Na segunda parte, tentámos chegar ao empate, mas o Casa Pia manteve-se forte e num lance de bola parada consegue fazer o golo. Nós com muita dificuldade, ainda conseguimos ter dois lances em que o guarda-redes faz duas excelentes defesas.

[mau começo é sinal de alarme?] Estamos com duas derrotas, com cinco golos sofridos e um marcado. Temos de olhar para esses números e ver o que é necessário fazer para melhorar. Temos de olhar para o processo que estamos a desenvolver desde o início da época e corrigir e melhorar».