Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa, após derrota por 4-1 frente ao Famalicão:

«À medida que o jogo foi decorrendo, cometemos alguns erros que não faziam parte do jogo. Fomo-nos metendo a jeito e acabou por resultar no golo do Famalicão. Reagimos, fizemos o golo e quando tudo poderia estar controlado e confiante, sofremos outro com uma abordagem muito negativa. Depois, a partir daí, fomos arriscando, colocando jogadores nas laterais e colocando jogadores na área, mas tivemos de jogar com alguns jogadores que não jogavam há algum tempo e não conseguimos.

É um resultado pesado e que não devia acontecer, mas temos de aceitar e arrepiar caminho. Todos nós, jogadores, treinadores, perceber que temos de jogar como uma equipa que está a lutar para não descer e não como uma equipa que está a lutar pela Europa ou para ser campeã. Temos de ser humildes, a começar por mim, e nesse sentido vamos trabalhar para melhorar.

O mais importante é os jogadores perceberem que quando há um plano têm de se cingir ao plano e não pensar individualmente.

[depois do 2-1 a equipa não se encontrou mais] Cometemos alguns erros, logo na primeira parte cometemos erros na pressão. Tentámos corrigir ao intervalo, mas não conseguimos. Não podíamos ter sofrido aquele golo, muito menos da forma como foi. Não sei se foi excesso de confiança ou desconcentração. Depois de sofrer o segundo golo houve um estado amímico negativo que se apoderou dos jogadores e baixamos demos quase como derrotados.

[Nenê traz mais experiência] Hoje optamos pelo Nenê por ser um jogador experiente e por causa da nossa pressão porque nos dá uma boa mobilidade naquilo que é a saída para a pressão. Estava planeado ele estar na área e é forte na bola parada. Não ia jogar o jogo todo, mas acabou por jogar. Não posso permitir nem a mim nem aos jogadores atirar a toalha ao chão quando o jogo não está acabado. Falta sete finais e temos de lutar pelos objetivos».