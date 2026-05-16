O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, disse que o resultado acabou por ser justo e fez um balanço positivo da temporada. O técnico vai continuar ao serviço do Moreirense.

Análise ao jogo

Hoje fomos muito mais sérios do que a semana passada, mas não tão intensos como gostaria, principalmente com bola. Cometemos um ou outro disparate que deu oportunidades ao AVS, por isso acho que o resultado é justo.

Balanço da época

Tem de ser considerada uma época positiva. Num campeonato tão competitivo, conseguimos não ouvir a palavra manutenção e isso é muito bom. Este é um projeto com o qual me identifico bastante porque todos sabemos o nosso papel e esse foi a chave do sucesso. Estou mal-habituado, mas sou um insatisfeito por natureza. Uma das nossas missões é valorizar os jogadores, porque o Moreirense é um clube vendedor e é normal individualizar um ou outro atleta, mas naquele balneário há muitos jogadores que merecem destaque.

O Moreirense pode pensar em voos mais altos?

É complicado clubes como o Moreirense olhar para objetivos que não a manutenção, por muito passos que se dê em frente e temos o exemplo do Santa Clara. Temos de olhar para o campeonato de uma forma realista. O objetivo do Moreirense tem como objetivo começar a olhar para outros voos, mas há muita coisa por trás que está a ser trabalhada e leva tempo. Demos passos importantes e sinto que numa transição de uma época para a outra, temos uma boa base. Agora é descansar, passar tempo com os nossos, e vir com muita vontade de fazer melhor, mas vir com a consciência de que vai ser uma época difícil.