Declarações de Daniel Ramos, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (1-1) na receção ao Benfica:

[Significado do empate] «Estamos no caminho certo. Internamente definimos dois grandes aspetos de melhorias. O primeiro é compromisso, atitude, forma de estar em campo, nunca desistir. O segundo objetivo tem a ver com consolidar o jogo ofensivo e defensivo. Este jogo veio dizer que estamos no caminho certo. Ganhámos crença, compromisso, somos uma equipa que se compromete com os objetivos. É bom sentir a evolução, que os jogadores estão a acreditar. Este resultado vem reforçar, podia ser 1-0 com os mesmos comportamentos, mas não era a mesma coisa».

[Outro resultado seria injusto?] «Era injusto perdermos o jogo por aquilo que fizemos. Na primeira parte o Benfica foi superior na posse de bola e no domínio, apesar de as primeiras oportunidades serem nossas. Faltou-nos ter mais risco com bola. Na segunda parte encontrámos os espaços para jogar, fomos uma equipa que procurou perceber onde estava, os espaços e tomámos boas decisões. Conseguimos com muito mérito nosso complicar a vida a uma equipa fortíssima como o Benfica, merecemos ser felizes no final».

[Tantas oportunidades na segunda parte. A que se deve?] «Sinceramente, não estava à espera de criar tantas oportunidades e tantas finalizações. Tem a ver com o que a equipa quis, temos de querer muito. Ao intervalo confidenciei que se fossemos mais do mesmo podíamos perder por mais e sentiríamos que não fizemos o suficiente. Não tínhamos de ter medo de o fazer, tínhamos de arriscar. No final do jogo sentimos que tentámos com tudo, estávamos a perder e precisamos de pontos na tabela».