Borja Jiménez é o nome mais forte neste momento para assumir o comando técnico do AVS.

Segundo apurou o Maisfutebol, o técnico espanhol de 40 anos esteve este sábado a assistir ao jogo frente ao Benfica na companhia do empresário Hugo Cajuda, que o representa, estando em negociações avançadas com a SAD sediada na Vila das Aves.

Jiménez ganhou vantagem em relação a nomes como o de João Pedro Sousa, que nos últimos dias foi apontado à sucessão de José Mota. 

Natural de Ávila, o espanhol destacou-se nas últimas épocas ao serviço do Leganés, tendo inclusivamente subido a equipa à Liga Espanhola em 2023/24. Antes desse feito, Jiménez destacou-se no comando técnico do Deportivo da Corunha, que representou entre 2021 e 2023. 

O AVS é, neste momento, o último classificado da Liga, com apenas um ponto somado nas primeiras seis jornadas.

