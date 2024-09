Esta segunda-feira, Guillermo Ochoa, a administração do AVS e o embaixador do México em Portugal reuniram-se num almoço.

O embaixador Bruno Figueroa mostrou-se emocionado pelo facto de o «melhor guarda-redes mexicano de sempre» estar em Portugal.

«Enquanto embaixador do México em Portugal, foi uma emoção saber que o grande Guillermo Ochoa, o melhor guarda redes mexicano de sempre, estava em Portugal. Para mim e para a minha família era muito importante vir cá ao norte e saudar o grande Memo e dar-lhe as boas vindas a estas terras lusitanas», referiu aos canais oficiais do clube.

No seguimento, o representante do México confessa que a presença de Ochoa é «muito importante para a comunidade mexicana» em Portugal.

«Há já uma tradição de jogadores mexicanos em Portugal, mas ter Ochoa é muito importante para a comunidade mexicana e certamente que agora vamos acompanhar de perto esta nova aventura futebolística», disse.

«O Guillermo falou muito bem dos novos companheiros e da boa energia que se sente no clube», concluiu.

Contratado no mercado de verão, Ochoa é a principal estrela do AVS, assumindo desde logo a capitania da equipa. Na estreia, no sábado, o guarda-redes de 39 anos foi crucial na vitória frente ao Rio Ave (1-0).