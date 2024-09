O AVS apresentou, esta terça-feira, três reforços que foram oficializados no último dia de mercado: Rodrigo Ribeiro, Gustavo Assunção e Guillermo Ochoa.

Este último, o guarda-redes mexicano que é um dos grandes ícones do futebol mundial, falou aos jornalistas sobre a vinda para Portugal e para o clube sediado na Vila de Aves.

«Vir para o AVS? O que me motiva é conhecer uma nova liga. Esta é a primeira vez que estou em Portugal, uma liga que sempre me cativou e onde sempre estiveram muitos sul-americanos Ouvi muitas coisas boas sobre Portugal», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Para mim motivação é continuar a explorar novos horizontes, continuar a pensar na seleção e com o objetivo de estar no próximo Mundial. Acredito que, mesmo com a minha idade, ainda posso contribuir com muito para a equipa, tanto física como mentalmente. Sinto-me bem e forte. Quero ajudar o AVS a crescer», acrescentou.

Sobre Portugal, um país sobre o qual apenas ouviu coisas positivas da parte de ex-portistas e benfiquistas, Ochoa confessou que é no AVS que encontrou a «motivação certa» e espera continuar a carreira de futebolista ao alto nível.

«Tenho companheiros amigos com quem falei, como Héctor Herrera, Diego Reyes, Miguel Layún, Raúl Jiménez, entre outros. Sempre falaram muito bem de Portugal, das pessoas, da intensidade do futebol, da comida e da hospitalidade. Este verão, fiquei sem clube e tive opções noutros países, mas algumas eram complicadas ou não me ofereciam o que procurava. Aqui, encontrei a motivação certa e sinto que posso continuar a projetar a minha carreira. Não me davam essa motivação. Estou no AVS pelo país e pelo que me oferecem para continuar a projetar-me como futebolista», concluiu.

Com uma carreira em que representou vários clubes, como o América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Liège e Salernitana, o guarda-redes de 39 anos procura uma nova aventura em terras lusas. Na temporada passada, ao serviço da equipa italiana, fez um total de 21 jogos.