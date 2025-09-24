AVS
OFICIAL: Gustavo Assunção regressa ao AVS
Médio volta a trabalhar com João Pedro Sousa
Médio volta a trabalhar com João Pedro Sousa
O AVS anunciou o regresso de Gustavo Assunção. O jogador de 25 anos tinha deixado o clube no final da época passada, após o fim do contrato e encontrava-se desempregado.
Gustavo Assunção volta a encontrar João Pedro Sousa, novo treinador do AVS, que o orientou no Famalicão. «Vai ser muito bom trabalhar novamente com João Pedro Sousa, porque além de ótima pessoa é um grande profissional, ajudou-me muito no meu início em Famalicão, deu-me a confiança que um miúdo precisava.», partilhou o médio nas primeiras declarações.
Na última temporada Gustavo Assunção assinou quatro golos em 27 jogos pelo clube da Vila das Aves.
