João Henriques, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Clube Desportivo das Aves, após o empate (1-1) na receção ao Sporting. O técnico faz uma analogia com os três confrontos desta época com o Sporting pata atestar a evolução da sua equipa.

Análise ao jogo

«Tinha dito antes do jogo que o dedo que queria que nos apontasse no final do jogo é que temos bons jogadores e uma equipa competitiva. O futebol é o que é, a tabela está a mentir no que diz respeito à nossa equipa, dignificamos a competição, sabíamos que, apesar da nossa descida, estamos implicados na luta pelo título, na luta pela manutenção, por isso tínhamos de ser sérios e dignos».

Arbitragem

«Ponho-me um pouco do lado, é muito mediática a questão do Sporting e do Porto. Entre eles fazem as discussões que têm de fazer. O que acho é que há uma eventual grande penalidade a favor do Sporting e, na minha opinião, bem não assinalado. Há uma para nós e, depois de ver as imagens, há uma mão e um penálti bem assinalado. O resto são erros normais, não é a minha discussão»

Falta de sorte ao longo da época

«Fomos uma equipa que, numa análise fria, mais posse de bola natural do Sporting, ninguém esperava o contrário; mais oportunidade para o Sporting, ninguém esperava o contrário. Nas oportunidades flagrantes há três para o Sporting, duas para o Aves. Há uma questão de eficácia. Sabíamos que o Sporting precisava de ganhar ou ganhar, demos o domínio consentido à equipa mais forte, a equipa que na Europa, não é em Portugal, tem mais oportunidades de golo. Fomos competentes no que tínhamos para fazer, defender e transitar organizadamente. Sacar um ponto naquilo que é um jogo que para mim não é surpresa, dá continuidade à competitividade da equipa e mostra que há aqui jogadores de muita qualidade. É uma época ímpar, que acontece uma vez na carreira. É uma época para aprender, não fujo com o rabo à seringa, estou cá desde janeiro, este foi o terceiro jogo com o Sporting, antes de eu chegar esta equipa perdeu 6-0 em Alvalade, depois empate nos 90 minutos 2-2 e hoje novo empate. “Pena não estamos juntos desde inicio”, é o que os jogadores dizem».

Próxima época

«Não estamos a preparar a próxima época, de todo. Tenho contrato até ao final da época, descemos há uma semana, é tempo de refletir, há um comunicado que foi transmitido, a intenção é regressar rapidamente, mas ainda estou nesta época, há objetivos a cumprir, é uma questão de honra, não queremos descer sendo a equipa com menos pontos na Liga. Seria injusto para estes jogadores».