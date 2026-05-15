João Henriques: «Mais cinco ou seis jogos e...»
Técnico do AVS anteviu a visita ao Moreirense
Técnico do AVS anteviu a visita ao Moreirense
Com o fim do campeonato à porta e a despromoção já confirmada, João Henriques anteviu a visita do AVS a Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense. O treinador de 53 anos lamentou a escassez de jogos restantes para uma possível salvação e deixou o futuro em aberto. João Henriques previu ainda um bom jogo frente a uma equipa equilibrada.
Primeiro o jogo, depois o futuro
«O meu futuro é amanhã. Entrar com o Moreirense e sermos iguais a nós mesmos, fazer o que fizemos nos últimos jogos. Depois será reunião, falarmos sobre o que aconteceu para trás, uma análise da nossa passagem por aqui, com as pessoas de direito, para tomarmos decisões futuras.»
Elogios a um adversário «equilibrado»
«Está a decidir se fica no sétimo ou oitavo lugar, o que demonstra que fez um campeonato equilibrado. Tem jogadores que se valorizaram, alguns saíram em janeiro, um bom treinador. É um jogo que antevejo que será bom.»
O sonho impossível da salvação
«Mais cinco ou seis jogos e poderíamos estar a discutir outro tipo de situação.»
AVS e Moreirense entram em campo este sábado, às 15h30.