No rescaldo à derrota no Dragão, por 2-0, Rui Ferreira analisou a prestação do AVS, reduzido a dez unidades a partir dos 46 minutos. Em conferência de imprensa, na noite deste sábado, o timoneiro dos avenses garantiu ter apelado à «inteligência» do defesa Nacho Rodríguez.

«Sabíamos que encontraríamos uma construção do FC Porto a quatro ou a três. Queríamos controlar o espaço e contra-atacar com o John Mercado, o que conseguimos na primeira parte. O FC Porto, naturalmente, carregou e chegou ao golo.»

«Mas, acreditávamos no empate. Analisámos se deveríamos substituir o Nacho, mas arriscámos, apelando à inteligência do jogador. A expulsão deitou por terra todas as expectativas. Há que agarrar o que fizemos de bom e encarar o futuro.»

«Quisemos arriscar, mesmo com menos um jogador. Não nos remetemos à defesa até final. A equipa competiu bem», começou por argumentar.

Questionado pelo Maisfutebol sobre a incapacidade de o AVS ligar o meio-campo ao ataque, Rui Ferreira lamentou o momento do médio Lucas Fernandes.

«Estivemos limitados a rasgos individuais. O Lucas precisa de ritmo, não fez pré-temporada. Vamos à procura de soluções. Devemos dar continuidade ao trabalho realizado. Temos de procurar aqueles que estão no melhor momento.»

Por fim, sobre Nenê, Rui Ferreira garantiu contar com o experiente avançado.

«Temos de gerir o plantel, temos jogadores em crescendo e mais móveis, como o Rodrigo Ribeiro, o Gerson e o Zé Luís. Num jogo como este, fez sentido alinhar com jogadores de mobilidade superior.»

«Tem quase 42 anos, apesar do [faro de] golo. Ele sabe a nossa opinião. Hoje o jogo não pediu as caraterísticas dele», rematou.

O AVS encaixou a segunda derrota consecutiva, permanece no 16.º posto – que força a play-off de manutenção – e pode ver Estrela e Gil Vicente descolarem. Na próxima ronda, a turma de Rui Ferreira visita o Famalicão (9.º), a 30 de março.