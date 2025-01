Secadas as lágrimas na despedida pelo Rio Ave – encerrando o ciclo de seis anos – Aderllan Santos faz uma viagem de meia-hora e estaciona na Vila das Aves, para assinar pelo AVS.

O Maisfutebol confirmou a informação avançada na imprensa nacional. O defesa central, de 35 anos, chegou a acordo para integrar o plantel de Vítor Campelos.

Estreado em Portugal na época 2009/10, pelo Trofense, Aderllan Santos conta com passagens por Sp. Braga, Valência, São Paulo, Al Ahli e Rio Ave. Por isso, no currículo, o brasileiro conta com uma Taça da Liga e uma II Liga – pelo Rio Ave, em 2021/22.

Na presente época, o defesa totaliza 21 partidas, 18 das quais no campeonato.

No AVS, Aderllan Santos vai encontrar a concorrência de Nacho Rodríguez, Roux, Devenish e de Jorge Teixeira.

A turma de Daniel Ramos ocupa a 17.ª e penúltima posição da Liga, com 15 pontos, e não vence há 13 rondas. Em todo o caso, apenas na mais recente jornada voltou à senda dos desaires, frente ao Nacional (13.º).

Na segunda-feira, às 20h15, há receção ao Gil Vicente, 9.º colocado e que – a par do Casa Pia (6.º) – regista a melhor série de resultados na Liga, de seis jogos a pontuar.