O vice-presidente do AVS, Miguel Socorro, passou esta terça-feira «uma mensagem de confiança e responsabilidade» para «as cinco finais» que a equipa vai ter até ao final da Liga, sublinhando que a equipa depende de si e vale mais do que indica a atual classificação.

«Está a ser uma época atípica, longe da tranquilidade que pretendíamos. Tivemos três treinadores, algo que não queríamos, mas temos uma equipa muito superior ao que a tabela classificativa mostra, e um bom plantel. Dependemos apenas de nós, o que, além de ser uma oportunidade, é também uma responsabilidade», afirmou Miguel Socorro, em conferência de imprensa.

O dirigente sublinha a competitividade da prova, destacando que tudo será «decidido por detalhes e até à última», e garantiu que o plantel está focado, com Rui Ferreira a liderar a equipa técnica.

«Fechou-se um ciclo de cinco derrotas consecutivas, com dois resultados em casa que não esperávamos. Temos agora cinco jogos, cinco finais. A equipa já fez coisas muito boas, temos a responsabilidade e confiança em fazer melhor. O Rui (Ferreira) vai estar connosco até ao fim», assumiu Miguel Socorro.

O vice-presidente do AVS, que se fez acompanhar na conferência pelo diretor desportivo Pedro Correia, apontou o foco ao Casa Pia e num final de época feliz, sem pensar nas contas finais.

«Não fazemos contas aos pontos. Vamos concentrar-nos no jogo com o Casa Pia. Queremos garantir uma posição que nos afaste do play-off, embora isso também não nos assuste», precisou.

Miguel Socorro reconheceu que a equipa sentiu «dificuldade em manter a qualidade exibicional», após uma reação positiva às mudanças no comando técnico, mas reiterou confiança num grupo focado para a primeira das cinco finais.

«O jogo com o Casa Pia será extremamente importante, como serão todos até ao final da época. É óbvio que, face à classificação, afigura-se importante mudar de mentalidade e o ciclo negativo, por isso este toque a reunir e o foco das tropas neste e nos restantes jogos», disse, por sua vez, Pedro Correia.

O diretor desportivo do AVS destacou ainda a importância dos adeptos no apoio à equipa e ao projeto. «A massa associativa é algo que temos muito agrado em ter», destacou.

Quando faltam cinco jornadas para o final do campeonato, o AVS está em zona de play-off, no 16.º lugar, com 23 pontos, mas está a apenas três de distância de Gil Vicente e do Estrela da Amadora, imediatamente acima e ambos em posição de permanência, e com mais dois do que o Farense, 17.º classificado e em zona de descida direta.