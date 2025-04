Cauê impediu que os gansos se afogassem no dilúvio que se abateu na Vila das Aves. A formação de Santo Tirso aproveitou bem a oferta casapiana para se adiantar no marcador, logo no segundo minuto, e soube segurar a preciosa vantagem até ao tempo extra.

Contudo, cinco minutos para além, da hora, Cauê, após jogada de contra-ataque, deu o empate, justo, diga-se, ao Casa Pia. O AVS perdeu uma excelente oportunidade de conquistar os três pontos, que já fogem aos avenses há seis partidas. Os gansos também falharam a aproximação ao Famalicão, mantendo-se no 8.º lugar.

Golo do AVS a abrir

Os dois emblemas chegavam a esta partida depois de sofrerem uma derrota na ronda anterior. Os dois técnicos fizeram duas alterações nas respetivas equipas. Rui Ferreira trocou o castigado Gustavo Assunção por Gustavo Mendonça e Fernando Fonseca relegou Tomás Tavares para o banco. João Pereira afinou pelo mesmo diapasão. José Fonte, castigado, foi substituído por André Geraldes e Henrique Pereira entrou para o lugar de Miguel Sousa.

O jogo começou com o AVS a marcar. João Goulart falhou o domínio, Tunde recuperou, entrou na área e atirou a contar. Início de sonho para a formação da Vila das Aves. A promessa de um bom jogo, apesar da tempestade que se abateu sobre o relvado, foi estéril. O Casa Pia assumiu as despesas do jogo, mas nunca conseguiu chegar com perigo à baliza local. Os da casa também não conseguiram criar mais nenhuma ocasião de golo.

Golo do Casa Pia a fechar

Os casapianos regressaram do balneário cheios de vontade de virar o resultado. E ficaram muito perto de o conseguir logo após o reatamento, valeu Ochoa. Após jogada na direita, Lelo apareceu na área a rematar para monumental defesa do guarda-redes mexicano. O AVS sentiu o perigo, baixou as linhas e apostou no contra-ataque. Numa dessas transições, Zé Luís viu Sequeira a impedir o golo.

Os treinadores foram refrescando as equipas, mas continuaram a ser os gansos a mandar na partida. Ainda assim, os gansos não conseguiam incomodar a baliza do emblema da Vila das Aves. Já em tempo extra, os casapianos acabaram por chegar ao golo. Incompreensivelmente, Aderllan Santos foi à área contrária tentar finalizar um lance. Vasco Lopes perdeu o esférico e, no contra-golpe, Cauê deu o empate aos forasteiros. A igualdade acaba por ser justa, mas teve muito demérito do AVS.

FIGURA: Cauê (Casa Pia)

Entrou na segunda parte para dar o empate na partida. O AVS já festejava a conquista de três preciosos pontos, contudo Cauê estragou os planos. O avançado finalizou da melhor forma uma jogada de contra-ataque dos casapianos e obrigou à divisão de pontos.

O MOMENTO: Defesa de Ochoa

Num dia muito chuvoso e que não convidava nem um pouco a ida ao estádio, Ochoa fez uma daquelas defesas que fez valer o bilhete. Lelo rematou já no interior da área e, quando os gansos já gritavam golo, apareceu o guarda-redes mexicano a voar, defendendo o esférico.

NEGATIVO: Adeptos à chuva

O estádio do AVS tem apenas uma bancada coberta. Ainda assim, tinha espaço suficiente para albergar os pouquíssimos adeptos, locais e forasteiros, que estiveram 90 minutos debaixo de chuva. Era desnecessário.