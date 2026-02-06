O AVS confirmou a gravidade da lesão contraída por Antoine Baroan depois de um choque com Luis Suárez, no jogo que qualificou o Sporting para as meias-finais da Taça de Portugal. O clube da Vila das Aves confirma uma fratura na perna esquerda que vai obrigar o avançado a um longo período de recuperação.

«O jogador Antoine Baroan, que hoje se estreava pelo AVS, fraturou a perna esquerda no decorrer do jogo desta noite com o Sporting. O jogador foi estabilizado pelas equipas médicas presentes no estádio e seguiu de imediato para o Hospital de São José, em Lisboa, para ser observado e dar sequência ao processo de estabilização. É nesta unidade que hoje passará a noite, sendo que amanhã será transportado para o Hospital de Famalicão e, posteriormente, ficará a cargo do departamento clínico da AVS Futebol SAD», escreveu o clube numa nota publicada nas suas plataformas.

O Sporting também recorreu às redes sociais para desejar «rápidas melhoras» a Antoine Baroan. «Que nos voltemos a encontrar nos relvados em breve», escreveu o clube de Alvalade.

O #SportingCP deseja as rápidas melhoras ao jogador do AFS, Antoine Baroan 🙏



Que nos voltemos a encontrar nos relvados em breve 💪 — Sporting CP (@SportingCP) February 6, 2026

Ainda esta quinta-feira, o jogador francês reagiu à lesão e deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Amigos, está tudo bem. Estou em boas mãos no hospital», escreveu Baroan.