AVS de olho na Luz e em Alverca: descida pode confirmar-se no domingo
Destino parece traçado, mas avenses agarram-se aos pontos que restam. Conheça os cenários em cima da mesa
A depender de si para garantir a manutenção na Liga, a margem de erro é praticamente nula para o AVS, que até pode ver o regresso à II Liga consumado neste fim de semana. O emblema sediado na Vila das Aves é 18.º e último classificado, com 11 pontos, a 14 de Casa Pia (16.º com menos um jogo, em lugar de play-off) e Nacional (15.º).
Na 29.ª jornada, o AVS recebe o Vitória de Guimarães (9.º) no sábado (15h30), enquanto o Casa Pia visita o Alverca no domingo (15h30). Mais tarde, às 18h, o Nacional visita o Benfica. Ora, apenas a vitória avense adia de imediato a descida.
Vamos aos vários – e complexos – cenários em cima da mesa.
Em caso de empate ou derrota do AVS e vitória de Casa Pia e Nacional – ou seja, a primeira derrota do Benfica na Liga – os avenses confirmam a descida.
Se AVS e Casa Pia perderem e o Nacional vencer na Luz, então os avenses sabem que, no máximo, repetem a presença no 16.º lugar e voltam a disputar o play-off.
Vamos mais longe..Se o AVS perder e Casa Pia e Nacional empatarem, os avenses ficam a 15 pontos dos adversários, exatamente o montante de pontos que restam disputar. Dessa forma, o AVS estaria obrigado a vencer todos os jogos, incluindo na visita ao Nacional, em maio, e esperar que madeirenses e Casa Pia perdessem as restantes rondas. Ora, o empate a três apenas beneficiaria o AVS caso os comandados de João Henriques goleassem na Choupana por 5-0.
Face aos confrontos diretos entre AVS, Casa Pia e Nacional, os avenses igualariam os “Gansos” com cinco pontos somados nestes confrontos e com melhor saldo de golos (+3 contra +2).
Duelos entre AVS, Casa Pia e Nacional
AVS 0-2 Casa Pia;
Casa Pia 3-3 AVS;
AVS 2-2 Nacional;
Casa Pia 2-0 Nacional;
Nacional 0-0 Casa Pia;
Falta jogar: Nacional-AVS.
Na luta pela sobrevivência continua também o Tondela (17.º e penúltimo), que regista 20 pontos e um jogo a menos – a visita ao Sporting – estando a cinco pontos do Nacional. O Casa Pia (16.º) também regista um jogo em atraso, frente ao Sp. Braga.
Juntemos os “Beirões” à equação. O empate a quatro equipas será possível se os “Beirões” vencerem na receção ao Nacional, em abril, e na visita ao Casa Pia, em maio. Nesse cenário, o AVS até poderia vencer o Nacional, mas Casa Pia e Tondela acumulariam oito pontos nestes duelos, mais do que AVS (sete) e Nacional (cinco).
Duelos entre AVS, Casa Pia, Nacional e Tondela
Tondela 2-2 AVS;
AVS 0-0 Tondela;
Nacional 3-1 Tondela;
Tondela 1-2 Casa Pia;
AVS 0-2 Casa Pia;
Casa Pia 3-3 AVS;
AVS 2-2 Nacional;
Casa Pia 2-0 Nacional;
Nacional 0-0 Casa Pia;
Faltam jogar: Tondela-Nacional, Nacional-AVS e Tondela-Casa Pia.
Num cenário de empate entre Tondela, AVS e Casa Pia, o cenário é absolutamente desfavorável aos avenses, empurrando esta equipa para a II Liga. O Casa Pia já venceu Tondela e AVS nesta época.
Duelos entre AVS, Tondela e Casa Pia
Tondela 2-2 AVS;
AVS 0-0 Tondela;
Tondela 1-2 Casa Pia;
AVS 0-2 Casa Pia;
Casa Pia 3-3 AVS;
Falta jogar: Tondela-Casa Pia.
Por último, se AVS, Tondela e Nacional terminarem o campeonato empatados, então os avenses apenas evitariam a despromoção direta caso vencessem na Choupana, tal como o Tondela na receção aos madeirenses.
Duelos entre AVS, Tondela e Nacional
Tondela 2-2 AVS;
AVS 0-0 Tondela;
Nacional 3-1 Tondela;
AVS 2-2 Nacional;
Faltam jogar: Tondela-Nacional e Nacional-AVS.
Numa campanha que já conheceu quatro timoneiros – José Mota, Fábio Espinho, João Pedro Sousa e João Henriques – os avenses apenas venceram na receção ao Estoril (3-0), em fevereiro, empatando com Tondela (0-0 e 2-2), Alverca, Estrela, Casa Pia, Nacional, Gil Vicente e Sp. Braga. Por isso, são o pior ataque (18 golos marcados) e a pior defesa (61 golos sofridos).
Além da receção ao Vitória de Guimarães no sábado, o AVS visita Rio Ave, Nacional e Moreirense, e recebe Sporting e FC Porto. Importa lembrar: se os avenses perderem com o Vitória e Casa Pia e Nacional empatarem, então o AVS está obrigado a vencer os adversários enumerados e esperar por cinco derrotas dos madeirenses e seis desaires dos "Gansos".
Em suma, o destino dos avenses parece traçado. De recordar que o emblema da Vila das Aves sobreviveu no play-off da última época, depois de subir no play-off de 2023/24.
Curiosamente, a última equipa a terminar o campeonato abaixo dos 20 pontos foi o Desp. Aves em 2019/20, encerrando a campanha com 17 pontos.