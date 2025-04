Rui Ferreira, treinador do AVS, em conferência de imprensa, depois da goleada consentida diante do Benfica (0-6), no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

O AVS podia ter feito algo mais esta tarde?

«Defrontámos uma equipa como o Benfica que entrou bem no jogo, fez um belíssimo jogo, mas nós podíamos ter feito muito mais. Entrámos ansiosos, algo nervosos. Até nem entrámos mal, podíamos ter marcado na bola de saída, podíamos ter feito melhor na recarga e ter chegado ao golo. A verdade é que o Benfica acabou por fazer golos em lances de bola parada e isso criou-nos ali algum desconforto. Podíamos ter feito mais na missão que tínhamos a fazer, no posicionamento em que tínhamos de estar, no acompanhamento que devíamos fazer não fizemos. Isso levou-nos a sofrer esses golos de bola parada e criou-nos imensas dificuldades».

«Com o Benfica a jogar em casa, com toda esta avalanche ofensiva que criou, com este entusiasmo à volta, cria dificuldades a qualquer equipa. Queríamos ter bola, era fundamental para tentar criar alguma ansiedade ao benfica, mas só a partir dos 3-0 é que conseguimos ter a bola e fizemos algo mais interessante em termos ofensivos. De qualquer das maneiras, pelos números que foi, não há muito a dizer, apenas preparar os nossos jogadores. Dizer que eles tiveram uma atitude muito boa. Valorizar esse compromisso e preparar o próximo jogo [com o Boavista] que é o mais importante para nós.

O AVS vai ter três jogos, com equipas da parte de baixo da classificação. Olha para esses jogos a pensar na manutenção ou no play-off?

«Temos de olhar primeiro para o próximo jogo com o Boavista. Para nós é uma final, temos de ganhar. São três jogos e obviamente gostaríamos de fugir ao play-off.

O AVS já sofreu mais de 50 golo, só hoje foram seis. É um problema?

«São muitos golos Não podemos estar satisfeitos com o número de golos consentidos, temos de rever. Estamos cientes disso, agora é perceber o que temos de corrigir para enfrentar os últimos jogos. Aqui no Benfica já sabíamos que íamos ter muitas dificuldades. O próprio Bruno Lage disse isso na conferência de imprensa na véspera. Sabíamos que o Benfica ia ter um caudal ofensivo muito grande, queríamos explorar isso, mas não conseguimos. Isso tem a ver com o plano técnico-tático, não teve a ver com atitude dos jogadores».

O AVS Sofreu três golos de bola parada, a equipa não estava preparada para essa situação?

«É difícil para mim estar a arranjar desculpas, mas nós observámos o adversário, verificámos que têm estes lances estudados e trabalhámos para os anular. Aconteceram porque estávamos um bocadinho distraídos, desligámos. Obviamente que houve mérito da parte do Benfica, mas também houve demérito da nossa parte. Vamos corrigir para que no próximo jogo não volte a acontecer».