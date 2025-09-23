Sem competir desde 1 de junho, quando marcou e ajudou o AVS a selar a manutenção na Liga, em Vizela, Gustavo Assunção não encontrou novo clube, pelo que optou por regressar à Vila das Aves. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o médio brasileiro de 25 anos vai reforçar o grupo às ordens de João Pedro Sousa.

Na última época, o filho de Paulo Assunção – ex-FC Porto e Atlético de Madrid – conseguiu quatro golos em 27 jogos pelos avenses. Antes, esteve ligado ao Famalicão entre 2019 e 2024, com um empréstimo ao Galatasaray pelo meio. Formado no Atlético de Madrid, Gustavo Assunção aponta à afirmação definitiva na elite do futebol português.

De perfil possante e combativo – e sem pedir licença para rematar – o brasileiro junta-se a Gustavo Mendonça, Jaume Grau, Algobia, Tiago Galleto e Pedro Lima nas opções para o meio-campo.

O AVS é 18.º e último da Liga, com um ponto, e visita o Estrela da Amadora (13.º) no sábado (18h). Em seis rondas, os avenses apenas pontuaram em Braga (2-2).

