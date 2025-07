O AVS goleou o AMCH Ringe – emblema da Vila das Aves – no primeiro particular da pré-época (6-1). Na manhã deste sábado, na casa dos avenses, o apito inicial foi antecedido por um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e André Silva.

A turma de José Mota apresentou-se com o guarda-redes Trigueira, os defesas Baptiste Rouxe, Aderllan Santos, Devenish e Kiki Afonso, os médios Tiago Galleto, Jaume Grau, Gustavo Mendonça e Rafael Barbosa, e os avançados Tunde e Nenê. Os golos foram apontados por Gustavo Mendonça (dois), Nené, Aderllan Santos, Rafael Barbosa e Talles Wander – ponta de lança brasileiro, de 21 anos, lançado no decorrer do encontro.

O guarda-redes Simão Bertelli – na última temporada por várias vezes opção para render Ochoa – foi também lançado por José Mota.

O próximo particular do AVS está agendado para quarta-feira, em casa, ante o Leça, que milita no Campeonato de Portugal.