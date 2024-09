O incêndio que lavra nas localidades de Sanfins, Lamoso e Condessos, em Paços de Ferreira, obrigou a alterar o plano de treinos de Vítor Campelos. Isto porque, para a manhã desta terça-feira, o timoneiro do AVS havia delineado trabalhos no relvado do estádio.

Face ao combate noturno das chamas, e ao vento, a Vila das Aves acordou delimitada por uma espessa «cortina» de fumo, ao ponto de ser impossível manter as janelas ligeiramente abertas.

Assim, os pupilos de Campelos seguiram para o ginásio, segundo apurou o Maisfutebol.

Os acessos a Paços de Ferreira estão, por isso, cortados. Pelas 11h50, 96 operacionais combatiam este incêndio, apoiados por 30 meios terrestres.

De recordar que o AVS disputará a sexta jornada do campeonato em Alvalade. Encontro agendado para as 20h30 de domingo. O emblema da Vila das Aves é 9.º, com sete pontos.