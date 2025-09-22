João Pedro Sousa é o homem que se segue ao leme do AVS, 18.º e último classificado da Liga, com um ponto em seis jornadas. O Maisfutebol sabe que o treinador de 54 anos – nascido em Luanda – vai assinar nas próximas horas pelo emblema sediado na Vila das Aves, sucedendo a José Mota, que esteve no cargo entre maio e setembro.

Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo nosso jornal, João Pedro Sousa era prioridade para a estrutura avense. Todavia, numa primeira fase, as divergências afastaram as partes interessadas. Em alternativa, o AVS apontou ao espanhol Borja Jiménez, que assistiu ao AVS-Benfica (0-3), ao lado do empresário e representante Hugo Cajuda.

Apesar das negociações avançadas, conforme noticiado pelo Maisfutebol, também estas negociações não conheceram o desfecho desejado. Por isso, o AVS voltou a apontar a João Pedro Sousa, alinhando expectativas e alcançando acordo. O contrato vai ser assinado até ao final desta segunda-feira.

A afirmação de João Pedro Sousa enquanto treinador principal aconteceu em Famalicão entre 2019 e 2020. Seguiram-se pequenos ciclos pelo Boavista e pelos sauditas do Al Raed, até voltar a Famalicão, em 2022, emblema no qual permaneceu até 2023. Na última época rumou aos Emirados, orientando o Baniyas em 16 encontros.

Quanto ao AVS, segue-se a visita ao Estrela da Amadora (13.º com quatro pontos), na tarde de sábado (18h). Em seis rondas, os avenses apenas empataram em Braga (2-2), com golos de Rafael Barbosa e Diego Duarte. De resto, Nenê marcou em Arouca (3-1) e Diogo Spencer fez a rede balançar na visita ao Estoril (3-1).