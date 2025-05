José Mota, treinador do AVS, fez a antevisão da receção ao Vizela, jogo da primeira mão do play-off de descida/promoção, marcado para este sábado, e realçou a importância de contar com jogadores com experiência neste tipo de decisões.

«Passa um ano e as emoções são as mesmas. Temos vários atletas que participaram no play-off da época passada. Espero que percebam os objetivos e a motivação», referiu José Mota em conferência de imprensa.

O treinador, que chegou a duas jornadas do fim do campeonato, reconheceu o histórico vantajoso das equipas da II Liga, mas admite querer ser pioneiro neste tipo de encontros.

«Espero que, pela primeira vez, uma equipa da Liga se mantenha. O fator motivacional tem pesado muito: as formações da II Liga chegam num ciclo positivo, enquanto as da I vêm de fases mais negativas», reforçou.

José Mota mostrou-se confiante para esta decisão, que vai jogar-se em duas mãos. O treinador de 61 anos acredita que o AVS tem condições para continuar na Liga. «Não aponto favoritos porque não os há. Tudo faremos para inverter este ciclo. Temos de ser ambiciosos, manter a concentração e dar atenção a todos os pormenores», disse.

Mota teceu, ainda, elogios à equipa do Vizela, dando especial reconhecimento ao trabalho do atual treinador, Fábio Pereira. «É hoje uma equipa muito mais ofensiva, com objetividade, ambição e força anímica», reforçou.

José Mota comentou o facto de ter sido contratado para garantir a manutenção do AVS, garantindo que o que foco está em cumprir essa missão. «Agora, queremos concluir o caminho com sucesso», rematou.

Kiki Afonso, castigado, é a única baixa confirmada da formação da Vila das Aves..

A primeira mão do play-off está marcada para este sábado, dia 24 de maio, com o apito inicial marcado para as 19h45 no Estádio do Clube Desportivo das Aves.