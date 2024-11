Kiki Afonso, lateral do Aves, foi encaminhado para o hospital, ao intervalo do jogo com o Estoril, no Estádio António Coimbra da Mota, depois de ter caído inanimado no relvado, num lance já perto do final da primeira parte.

Na sequência de um choque aparatoso com Fabrício, aos 44 minutos, Kiki caiu inconsciente no relvado, foi socorrido de imediato e acabou por recuperar a consciência, antes de ser imobilizado e retirado de maca do relvado ao som de aplausos de todo o estádio.

Do relvado, o lateral foi levado para uma ambulância que o levou para o Hospital de Cascais, com uma suspeita de concussão.

Antes de Kiki Afonso, Devenish também já tinha saído com problemas físicos. No final do jogo, Vítor Campelos disse o que pôde, sobre os dois casos. «Não posso dizer, não sou médico, mas desconfio que no caso de Devenish pode se um problema muscular, mas o departamento médico vai avaliar e nas próximas horas podemos ter uma resposta maia assertiva», referiu.