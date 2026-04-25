João Henriques, treinador do AVS, garante uma equipa «competitiva, séria e digna» até ao final da época, apesar da equipa estar já condenada a jogar na II Liga, apontando esse compromisso já para o jogo deste domingo (20h30) frente ao Sporting.

Perspetiva para o jogo frente ao campeão

«Temos responsabilidades e vamos ter de ser a equipa que fomos até hoje. Competitiva, digna e séria a defrontar um adversário muito melhor do que nós, tal como a tabela classificativa mostra.»

Sobre o que espera do Sporting

«Estamos perante um dos adversários mais difíceis da época. É o melhor ataque da prova, uma das melhores equipas da Europa, esteve na Liga dos Campeões até tarde, está na final da Taça de Portugal e a disputar o título».

O AVS já defrontou os leões por duas vezes esta época [0-6 no campeonato; 2-3, a.p., nos quartos de final da Taça)

«Já experimentámos uma derrota pesada e um empate [na Taça], queremos ver se conseguimos experimentar uma coisa diferente.»

Sobrecarga e lesões na equipa de Rui Borges

«O Sporting preparou uma época para estar em todas as frentes até o mais tarde possível, preparou exatamente essa fadiga natural que têm. Mas não vamos ser hipócritas e dizer que eles vêm fresquinhos, mas não acho que isso dê vantagem à nossa equipa, não temos os mesmos argumentos que o adversário tem. Precisamos de ser inteligentes,»

Sobre o momento do clube, após a confirmação da descida à II Liga

«Depois do jogo com o Gil Vicente, internamente, assumimos que seria uma missão praticamente impossível e tínhamos de ser dignos nos jogos seguintes. E foi essa resposta que demos perante o Vitória e o Rio Ave.»

Objetivos até final da época

«Nós temos micro-objetivos. Temos 13 pontos e queremos superar os 15, que é a pior marca de um clube que desceu. Não queremos ficar marcados negativamente na história. Este é um jogo com três pontos em disputa e vamos à procura deles.»

Crescimento da equipa desde a chegada de João Henriques

«Conseguimos transformar uma equipa que não era competitiva numa equipa que disputa os jogos. Nos últimos sete jogos, perdemos apenas dois. Estamos a valorizar os ativos do clube e isso é inquestionável.»

Impacto pessoal com a despromoção

«Uma descida é sempre uma descida, faço parte dela, mas consciente do trabalho que foi feito. Temos que dignificar o clube, os adeptos e os jogadores até ao final.»

Boletim clínico do AVS

Para este jogo com o bicampeão Sporting, os avenses não podem contar com os lesionados Kiki, Rúben Semedo, André Green, Algobia e Baroan, além do castigado Tomané.