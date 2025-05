Rui Ferreira deixou o cargo do AVS na sequência da derrota caseira com o Boavista (2-1), na noite de segunda-feira, na 32.ª jornada da Liga. Em 11 jornadas, o sucessor de Daniel Ramos apenas conseguiu uma vitória, na visita ao Farense (1-0). Antes, empatou com Rio Ave e Sporting (1-1 e 2-2).

Seguiram-se derrotas com Arouca, FC Porto, Famalicão, Estoril, Sp. Braga, Benfica e Boavista, além do empate com o Casa Pia. O saldo foi de oito golos marcados e 26 sofridos – registo agravado pelas goleadas sofridas na Luz (6-0), em Braga (4-1) e em Famalicão (4-1).

O emblema da Vila das Aves caiu para zona de despromoção direta – 17.º e penúltimo – com 24 pontos, igualado por Farense (18.º) e Boavista (16.º), a cinco pontos do Estrela da Amadora (15.º).

O Maisfutebol sabe que Rui Ferreira, de 52 anos, ainda orientou o treino desta terça-feira, mas chegou a acordo com o AVS para a rescisão do contrato. Por isso, o emblema sediado na Vila das Aves aponta a José Mota – entre janeiro e maio ao leme do Leixões, que já garantiu a manutenção na II Liga (13.º).

A oficialização pode surgir nesta quarta-feira.

O experiente treinador, de 61 anos, começou a temporada no Farense – atual 18.º e último da Liga – encaixando seis derrotas (Moreirense, Rio Ave, Sporting, Nacional, FC Porto e Arouca). Em setembro, deixou o cargo que ocupava há um ano e meio.

A 12 de janeiro, José Mota iniciou o terceiro ciclo pelo Leixões, num percurso que contou com seis derrotas, sete empates e três vitórias. Aliás, o timoneiro precisou de dez jornadas para saborear o primeiro triunfo. Em todo o caso, deixa Matosinhos com duas vitórias consecutivas, com Penafiel e Mafra.

Quanto ao regresso à Vila das Aves, Mota orientou o Desportivo das Aves em 2016/17 e entre 2018 e 2019, liderando os avenses à conquista da Taça de Portugal, frente ao Sporting, em 2018.

Segue-se uma missão espinhosa – até porque o AVS avança para o quarto treinador da época, depois de Vítor Campelos, Daniel Ramos e Rui Ferreira. Na tarde de domingo, às 15h30, há “final” na Amadora. Na derradeira jornada, os avenses recebem o Moreirense (11.º).

