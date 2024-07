Mais uma vitória na pré-época! A preparar a primeira vez na Liga, o AVS somou mais um triunfo em particulares, depois de bater a Oliveirense por 3-0, num jogo à porta fechada, no estádio do Clube Desportivo das Aves.

Numa partida que teve duas partes, cada uma com 35 minutos, Vítor Campelos entrou com Simão Bertelli, Leo Alaba, Jorge Teixeira, Clayton, Rafael Rodrigues, Luís Silva, Jonatan Lucca, Carlos Daniel, Yair Mena, John Mercado e Nené no onze inicial. Ao longo do jogo entraram também Lucas, Thiago, Kiki, Gustavo, Mucuana, Eric, Zé Ricardo, Talles e Granada.

Leo Alaba (7m), Yair Mena (14m) e Nené (35m) escreveram o nome na lista de marcadores desta quarta-feira.

Até ao início da temporada, o AVS encontra ainda o Trofense (20/07), o FC Porto B (24/07) e o Académico Viseu (31/07).