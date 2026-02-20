Na conferência de imprensa de antevisão à visita à Luz, no sábado (18h00), para defrontar o Benfica, o treinador do AVS, João Henriques, passa a pressão para o adversário e diz que esta foi «a melhor semana de trabalho» do plantel, depois da vitória frente ao Estoril, a primeira na Liga esta época:

Análise ao Benfica

«O Benfica é a única equipa que ainda não perdeu no campeonato e tem a responsabilidade total de vencer. Não há outra forma de o dizer, vai defrontar o último classificado. É mais uma oportunidade para o AVS conquistar pontos, porque não vamos ao Estádio da Luz para ver o Benfica vencer, mas sim para sermos competitivos e sairmos com alguma coisa, preferencialmente pontos.»

Impacto da Champions no Benfica

«Historicamente, nas últimas situações em que o Benfica teve um jogo de campeonato entre outros dois, venceu sempre. Se o Benfica mudar os 11 jogadores, será na mesma muito mais forte do que o AVS e terá a mesma obrigação de vencer. José Mourinho sabe muito bem como gerir, mas não terá implicações.»

Rescaldo da primeira vitória na Liga

«Esta só foi a melhor semana de trabalho porque a cara de quem ganha nunca é igual à de quem perde. Mas tínhamos tido outras boas semanas e faltava-nos apenas a vitória. Naturalmente, será um jogo difícil, à semelhança do que têm sido as receções do Benfica aos adversários.»

Baixas no AVS

Aitoine Baroane (lesionado) e Andre Green (motivos administrativos).