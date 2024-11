Vítor Campelos, treinador do AVS, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Estoril (0-0), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

«Queria começar por endereçar os meus sentimentos à família de José Garrido. Em relação ao jogo, começando pelo fim, pelo futebol que praticámos, pelas oportunidades que tivemos nos 90 minutos, seríamos justos vencedores. É certo que tivemos de fazer duas alterações por lesão, na segunda ainda pensei adiar, porque faltavam dois minutos para o intervalo, mas quando foi levantada a placa com seis minutos, achámos melhor mudar naquela altura. Ainda perguntámos se tínhamos uma alteração extra [por suspeita de concussão], mas disseram-nos que não e ficámos um pouco condicionados em relação às mexidas que queríamos fazer».

«O Estoril apresentou-se com uma estrutura em 4x3x3, trabalhámos durante a semana o ataque pelos corredores, preparámos bem o jogo, penso que tivemos oportunidades boas para marcar na primeira parte, uma pelo Rodrigo [Ribeiro] e outra pelo Piazón Os golos foram invalidados, mas foram oportunidades que criámos. Queríamos ganhar o jogo para dedicar a vitória ao Devenish e ao Kiki. A haver um vencedor, penso que seria o Aves.

O Aves passa agora a ter mais soluções no ataque?

«Sim, são jogadores que têm características diferentes. Com sinceridade, hoje estava para colocar o Zé Luis, mas senti que o Nenê, numa bola parada, poderia resolver o jogo. São jogadores diferentes, a escolha vai depender do adversário e da estratégia que teremos para o jogo, mas com certeza que temos mais opções.

Teve de antecipar as alterações para o intervalo depois das duas substituições forçadas na primeira parte?

«Sim, é uma boa pergunta. O Tunde estava muito bem no jogo na primeira parte. Nós por norma, na maior parte dos jogos, substituímos os alas, mas pelo facto de já termos feito duas alterações, metemos o John Mercado ao intervalo. O Tunde já tinha colocado algum desgaste ao lado direito da defesa do Estoril e pensamos que o Mercado podia trazer coisas boas. Trouxe um bom cruzamento para o Rodrigo. Dentro das contingência e percalços que tivemos, acho que fizemos um bom jogo.