Na análise ao primeiro ponto conquistado fora de portas, em Arouca (1-1), Vítor Campelos revelou algum amargo pela ineficácia ofensiva. Na noite deste sábado, em conferência de imprensa, o treinador do AVS apontou ao ascendente da sua equipa na etapa complementar.

«Na primeira parte, o Arouca esteve melhor. Mais do que na forma de pressionar, deveríamos ter sido mais competitivos. Ainda assim, depois do 1-0, tivemos uma oportunidade flagrante pelo Jorge Teixeira, em cima do intervalo.»

«Ao intervalo, acertámos alguns aspetos táticos e mudámos a forma de pressionar. Tivemos várias oportunidades para marcar, duas flagrantes pelo Vasco Lopes e pelo Zé Luís. Ainda tivemos outra pelo Rodrigo, a bola passou a arrasar o poste. Poderíamos ter levado os três pontos.»

«Como disse, na primeira parte, o Arouca esteve melhor, mas nós tivemos uma oportunidade flagrante a terminar. A segunda parte foi de sentido único, em que tivemos várias oportunidades para vencer», argumentou Vítor Campelos.

O AVS é décimo, com nove pontos, antes da visita aos Sandinenses, para a Taça de Portugal, e da receção ao FC Porto, para a Liga, a 28 de outubro.