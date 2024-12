No rescaldo ao empate na Vila das Aves, com o Benfica (1-1), Daniel Ramos falou à flash da Sport tv.

«Acredito e faço acreditar, porque é assim que vejo o futebol. Nós tínhamos as nossas oportunidades e armas. Seria injusto perder este jogo. Entrámos muito bem, mas o Benfica conseguiu ter mais bola e fez um golo. Ao intervalo conversámos sobre o que mudar.

«Havia dois grandes objetivos para este jogo: consolidar organização defensiva e melhorar no processo ofensivo. Fizemos uma grande segunda parte, o que indica que estamos no caminho certo, mas ainda no início. Ainda temos muito para melhorar.»

«Disse aos jogadores que precisávamos de arriscar, não nos escondermos. Estávamos um pouco apáticos, utilizando muito o jogo direto. Melhorámos na segunda parte. Há mérito da equipa, com coragem, disse-lhes para arriscar. Com uma segunda parte igual à primeira, seria difícil sairmos satisfeitos do jogo.»

«Eu e a minha equipa técnica tomámos decisões importantes, nos momentos certos. Parabéns àqueles que entraram. Estamos no caminho certo, mas no início. Este é um jogo mediático, mas a tabela não olha a isso. Somámos um ponto, foi bom, mas foi só um ponto. Todos os jogos são importantes.»