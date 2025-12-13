Gustavo Assunção, médio do AVS, comenta, na flash interview da Sport TV, a pesada derrota sofrida, em Alvalade, frente ao Sporting (6-0), na 14.ª jornada da Liga:

Derrota pesada

«Uma derrota pesada. Não merecemos pelo trabalho que estamos a fazer, mas não tenho muito a dizer. 6-0 é um resultado muito difícil…»

Três golos em cinco minutos deitaram tudo a perder

«Tínhamos um plano de jogo claro, mas não o conseguimos cumprir. Em cinco minutos, foram três distrações nossas, três golos do adversário e recuperar de um 3-0 aqui é complicado.»

Resposta à má fase

«Precisamos de ganhar. Não estamos a conseguir os resultados e as derrotas afetam. Trabalhamos todos os dias para ganhar. Infelizmente, não o temos conseguido, mas se Deus quiser vamos consegui-lo em breve.»