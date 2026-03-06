João Henriques anteviu a visita do AVS (18.º) ao Alverca (10.ª) na 25.ª jornada da Liga, encontro agendado para sábado (15h30). O boletim clínico dos avenses conta com Pedro Lima e Baroan, enquanto Devenish e Leonardo Rivas vão cumprir castigo.

AVS a crescer

«Temos o objetivo de alcançar a primeira vitória fora. Quero tentar ganhar qualquer jogo, às vezes com estratégias um bocadinho diferentes. O grupo tem vindo em crescendo. Sentimos que os adversários começam a ter mais respeito.»

Alverca é fortaleza

«Só equipas do top-5 foram ganhar a Alverca. Sabemos que é um jogo difícil, contra uma equipa com bons jogadores, estável na tabela, tranquila e confiante.»