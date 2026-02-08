Depois da eliminação na Taça de Portugal em Alvalade, João Henriques não olha à classificação da Liga para a visita a Famalicão. Em conferência de imprensa, o treinador do AVS anteviu o duelo da 21.ª jornada, agendado para segunda-feira (18h45).

AVS à procura de surpresa

«A derrota com o Sp. Braga (4-0) foi um acidente de percurso. Não vamos olhar para a tabela, porque é demasiado pesado, mas acreditamos que a estrelinha vai aparecer. Temos de encarar cada jogo como uma oportunidade para conquistar pontos, sendo competitivos e conscientes de que podemos ganhar em qualquer campo.»

«O Famalicão sofreu cinco golos contra o Gil Vicente, mas mantém a quinta melhor defesa do campeonato. Pesa sofrer esses golos, mas, analisando o jogo, essa não foi a diferença real. Acredito que vão estar ao seu melhor nível, mas estamos a melhorar.»

Lesão grave de Antoine Baroan em Alvalade

«Foi uma infelicidade grande para o jogador e para nós. Era um miúdo muito positivo, acreditava que tudo ia correr bem. Vamos dedicar-lhe algumas vitórias.»