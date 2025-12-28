João Henriques, treinador do AVS, coloca toda a responsabilidade de ganhar no FC Porto, mas frisou que a sua equipa «tem confiança no que pode fazer» esta segunda-feira no Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga.

Sobre a confiança do AVS que ainda não venceu na Liga

«É um jogo que retira muito o peso da responsabilidade, porque cem por cento da responsabilidade está do lado do adversário. Hoje, toda a gente, à exceção do grupo de trabalho [do AVS], pensa que vamos perder no Dragão, mas o grupo tem confiança no que pode fazer».

Invencibilidade do FC Porto

«Obviamente sabemos do grau de dificuldade que vamos enfrentar e se ninguém a conseguiu vencer no campeonato até hoje é porque não é fácil. Em dez jogos com estas equipas, perdem-se oito, empata-se um e ganha-se outro: pode ser este, que esteja lá o empate ou a vitória».

Empate com o Nacional (2-0), depois de uma vantagem de dois golos

«Até posso partilhar convosco que da análise vídeo que fiz do jogo optei por salientar só as coisas boas e tive que cortar muito tempo para que o vídeo fosse curto, o que quer dizer que já fizemos coisas muito boas já.»

Estado de espírito da equipa

«Os jogadores podem fazer mais do que fizeram até hoje, eles sabem disso, já passaram por outros momentos e outras épocas e apresentaram outra qualidade, e coletivamente também. São momentos muito especiais, mas estas reações são bons indicadores».

O que falta para vencer?

«Se fizermos as coisas bem estaremos mais perto de vencer. A equipa tem pela frente 19 jogos, vai ganhar com certeza, perder e empatar, mas o campeonato é muito longo e há momentos. Há equipas que respiram confiança, vou dar o exemplo do Gil Vicente, que teve um início muito bom, mas está há cinco jogos sem vencer.»

Boletim clínico

Rúben Semedo está castigado e é baixa nos avenses, tal como Diego Duarte e Molina, lesionados. O central Ponck está ainda em dúvida.