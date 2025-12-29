Análise à derrota no FC Porto, por 2-0, feita pelo treinador do AVS, João Henriques, na conferência de imprensa do Estádio do Dragão:

Boa exibição apesar da derrota

«A jogar assim, com esta competência e comprometimento, estamos cada vez mais perto do primeiro grande objetivo da equipa, que passa por conquistar três pontos num jogo. Fomos competitivos. Delineámos uma estratégia para dificultar que o FC Porto tivesse grandes oportunidades de golo. Baixámos as linhas propositadamente para termos espaço nas costas do FC Porto. Conseguimos algumas transições e, com mais critério, podíamos ter ferido o FC Porto. Com poucos dias de trabalho, os jogadores foram extraordinários pela forma como assimilaram o que era precisa fazer neste jogo. Fizemos um jogo muito digno, com uma primeira parte muito boa. Na segunda, com o golo que sofremos, podiam pensar que o AVS ia tremer como aconteceu no jogo anterior, mas hoje já conseguimos manter a estabilidade e levar o jogo para onde queríamos. O segundo golo, da forma como foi, ditou que tivéssemos ficado arredados da discussão do resultado.»

Arbitragem

«Não tenho realmente 200 mil euros disponíveis e tenho receio que haja retroativos. Prefiro não falar dessas coisas. Tenho a minha opinião, fico com ela. 200 mil euros é muito dinheiro. Erros todos cometemos. Hoje cometemos um que deu o primeiro golo do FC Porto, e depois há outros erros que acontecem. Respeitamos isso.»

Entrada segunda parte

«Sofrer na entrada da segunda tem duas análises, porque temos tempo para recuperar, mas queríamos retardar o golo para poder colocar o adversário mais nervoso. Tivemos capacidade de reagir, tentámos chegar à baliza adversária, fizemos alguns remates e podíamos ter decidido melhor. Estamos a falar de um lance, não é que a entrada na segunda parte tenha sido má. Sabíamos que o FC Porto queria resolver o mais cedo possível a situação, o público estava a ficar impaciente, mas o que sentencia o jogo é mesmo o 2-0.»

Garantias que a equipa dá para o futuro

«Fizemos dois jogos, temos um ponto. Perdemos na casa do FC Porto, que é do nosso campeonato mas é uma derrota normal nesta fase, num jogo bastante digno. Desde a minha entrada vamos fazer um somatório, com grande confiança nos próximos jogos. Vamos ter tempo para trabalhar a seguir ao jogo com o Moreirense. A equipa está cada vez mais confiante nas suas capacidades, os jogadores têm qualidade e fizeram um jogo fantástico. Acredito que estamos muito perto da primeira vitória e depois vão aparecer naturalmente várias.»

O que pediu aos jogadores para o jogo

«Não deixar passar a bola dentro da nossa estrutura, partia daí. Deixar que a bola fosse jogada pelos corredores laterais, e nesse momento fazíamos alguma pressão. Quando a ganhávamos, queríamos tentar explorar os corredores laterais do FC Porto. Não mudámos para a segunda parte, foi uma bola perdida na transição que deu no primeiro golo. Faltou-nos algum discernimento nos momentos em que ficámos um para um, dois para dois, para tentarmos fazer golo. A perfeição passaria também por não sofrermos golos, mas sofremos.»