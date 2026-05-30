João Henriques despediu-se este sábado de «coração cheio» do AVS depois de ter assumido o comando da equipa da Vila das Aves na segunda metade da temporada, conseguindo alguns bons resultados, mas sem evitar o último lugar e a consequente despromoção da equipa.

«Quando cheguei aqui, encontrei um grupo de jogadores com talento, mas, acima de tudo, pessoas que precisavam de voltar a acreditar. Acreditar nelas próprias, nos colegas ao lado e no que eram capazes de alcançar, estivessem a remar juntos. Ao longo deste percurso, os resultados foram importantes, mas nunca foram o mais importante. O que mais me orgulha é ter visto jogadores recuperarem a confiança, voltarem a ter prazer em entrar no campo e sentirem novamente a alegria de jogar futebol. Esta ponta final que fizemos não foi mero acaso e marcará a história do clube», começa por escrever o treinador numa longa mensagem publicada nas redes sociais.

Apesar do último lugar, João Henriques sai «orgulhoso» pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses.

«Saio de consciência tranquila e de coração cheio. Porque sei que dei tudo o que tinha e porque levo comigo a certeza de que o grupo que se construiu e o trabalho que fizemos é superior a qualquer resultado ou classificação. Um agradecimento a toda a estrutura pela confiança transmitida diariamente, aos jogadores por me permitirem fazer parte do seu crescimento e a todos os adeptos que, mesmo em alturas difíceis, nunca deixaram de caminhar connosco. Parto com um enorme orgulho por tudo o que construímos juntos. Obrigado, AFS», escreveu ainda o treinador de 53 anos.