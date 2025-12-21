O novo técnico do AVS, João Henriques, gostou da performance da equipa na primeira parte. O treinador lamentou não ter segurado a vantagem mais tempo na segunda parte e atribui à instabilidade emocional por estar em último lugar a recuperação do Nacional.

O que falhou para não segurar a vantagem?

De salientar uma boa primeira parte. Foi a primeiro vez que a equipa esteve a ganhar 2-0. Ao contrário do que falámos ao intervalo, para matar o jogo ao fazer o terceiro golo, concedemos um golo no primeiro remate que o Nacional fez. A equipa abanou, fruto da classificação, e acabou por sofrer o golo. A equipa com dez acabou por criar algumas oportunidades, continuou a acreditar, faltou aquela pontinha de sorte. Salientar o trabalho destes jogadores que fizeram uma excelente segunda parte e a dar boas indicações para o futuro. Este ponto conquistado hoje, vai ser importante para o Aves se salvar no final.

O 3-4-3 é para manter?

Três dias é sempre complicado para fazer o que quer que seja e temos de nos adaptar ao contexto. Temos de nos adaptar às características do plantel e, naturalmente, em tyrês dias não se muda nada. Foi falar com os jogadores, tentar limpar a cabeça e, no futuro, temos jogadores que mostraram que têm qualidade. Têm algo a mais para dar e nestes dois jogos já vimos muitas coisas boas. Tivemos muitas chegadas à baliza e foi muito isto que foi pedido. Apelámos à solidariedade. Dentro do que esperávamos dos jogadores, estiveram muito bem na primeira parte. Se não tivesse acontecido a expulsão, ainda íamos à procura da vitória. Os jogadores têm de perceber que têm de fazer menos erros do que os adversários. O Aves vai ganhar jogos nesta Liga, mas este peso na cabeça dos jogadores conta muito. Quando mais cedo aceitarmos isto, vamos ser muito melhores.