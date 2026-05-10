João Henriques, treinador do AVS, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória por 3-1 frente ao FC Porto, para a 33.ª jornada da Liga:

Melhor AVS apareceu depois da despromoção

«Estamos há 12 jogos a fazer boas exibições. Em 12, perdemos dois, não me parece assim tão mau para uma equipa que estava na situação em que o AVS estava. Os jogadores sofreram muito. Quando aqui cheguei, no final de dezembro, encontrei muitos jogadores que não acreditavam neles mesmos. Hoje, eles acreditam e toda a gente vê o que eles podem fazer. Felizmente, nesta altura, mostram o seu real valor e a equipa, coletivamente, ajuda as individualidades a mostrarem esse valor. É o quinto jogo consecutivo a pontuar. Fizemos quatro pontos contra duas equipas que lutam pelo título e conseguimos ir ganhar fora a uma equipa que está a lutar pela manutenção. Isso mostra claramente que conseguimos transformar uma equipa que fez uma primeira volta impensável. Com estes três pontos, fizemos a melhor volta de sempre do AVS na I Liga. A média de pontos que conseguimos desde que chegámos daria para a manutenção, mas o futebol tem destas coisas. É injusto para estes jogadores. Foi lutar pela dignidade na Liga, das pessoas das Aves e de cada um dos jogadores que aqui estão. Temos mais um objetivo para cumprir que é batermos o recorde interno de pontuarmos pelo sexto jogo consecutivo. Disse aos jogadores, no balneário, para não deixarem que ninguém de fora diga que eles não são bons jogadores. Eles têm qualidade e, juntos, conseguiram construir uma equipa que se bate com qualquer adversário neste campeonato.»

Mérito do treinador ou dos jogadores pela recuperação?

«Mérito dos jogadores, do treinador, do staff, da administração. Encontrei aqui uma família. Todos juntos conseguimos construir algo que, em condições normais, nos permitiria estar a lutar pela manutenção, se calhar a meio da tabela. Nunca é obra só de um indivíduo. Os prémios individuais dos jogadores são bons, mas eles só os atingem com o esforço coletivo. Disse sempre aos jogadores que eles não eram os “patinhos feios” deste campeonato. O que a tabela mostra é mentira relativamente à qualidade dos jogadores.»