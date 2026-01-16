Com os mais recentes reforços, Adriel e Roni, nos convocados, o AVS encara a receção ao Arouca, no sábado (18h00), como «mais uma oportunidade de pontuar e conquistar a primeira vitória». O seu treinador, João Henriques, lançou a partida em conferência de imprensa:

Antevisão ao jogo

«Aconteça o que acontecer, vamos estar na mesma posição. Sabemos os pontos que estão em disputa e é, obviamente, um jogo importante. São três pontos e mais uma oportunidade de pontuar e conquistar a primeira vitória. Não acaba nada nem fica tudo bem depois do jogo.»

«Normalmente, estes são jogos muito emotivos, mas queremos apresentar-nos o melhor possível.»

Análise ao Arouca

«O Arouca tem muito bons jogadores e um treinador competente, com uma ideia de jogo muito boa. Começa a segunda volta a aspirar melhorar e dar um passo em frente. Com mais pontos do que nós, estão numa situação parecida.»

Mercado

«Estamos muito ativos e esperamos, em breve, ter mais soluções. Continuamos no mercado e a trabalhar, ao mesmo tempo que estamos num processo de emagrecimento do grupo de trabalho.»