De regresso ao futebol português, três anos depois, pela porta do AVS, último classificado e que ainda não se estreou a vencer na atual edição da Liga, João Henriques vincou que «não há impossíveis no futebol», resumindo a sua missão no clube a uma palavra: «Acreditar».

Na apresentação como novo treinador do AVS, sucedendo no cargo a João Pedro Sousa, João Henriques salientou que «o AVS tem um conjunto de jogadores que não está a espelhar aquilo que pode fazer» em campo, considerando que, nesse aspeto, «a culpa é de todos».

«Só temos de olhar para a frente, porque tudo é possível. O AVS vai ganhar neste campeonato e teremos de desfrutar das vitórias e dos pontos conquistados, sem olhar para a tabela classificativa», prosseguiu o técnico, de 53 anos, que deu o jogo em Guimarães, para a Taça de Portugal, como um exemplo de que «todos (os jogadores) são úteis, válidos e têm competência».

João Henriques espera que a sua equipa faça «de cada jogo uma oportunidade de somar pontos», a começar já pelo duelo com o Nacional, que marca a sua estreia no banco dos avenses.

«O Nacional vem de uma grande estabilidade, com o mesmo treinador já num longo período e processos bem consolidados. Vem moralizado por uma vitória, mas temos de acreditar que será a primeira vitória para o nosso lado. Sabemos exatamente o que queremos fazer, precisando também daquela pontinha de sorte que tivemos com o Vitória», referiu.

Referente à 15.ª jornada da Liga, o AVS-Nacional joga-se no domingo (15h30) e vai ter acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.