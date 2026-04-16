João Henriques, treinador do AVS, diz que a equipa vai andar focada na conquista de pontos, sem olhar para a classificação, numa altura em que a equipa da Vila das Aves está praticamente condenada à despromoção. A primeira prova de fogo é já esta sexta-feira (20h45), na abertura da 30.ª jornada, com uma deslocação a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave.

Como é que a equipa vai encarar esta reta final

«Vamos fazer o nosso trabalho, à semelhança do que voltámos a fazer com o Vitória, sabendo que [a permanência] não está nas nossas mãos. Queremos ser uma equipa competitiva e lutar pelos pontos até ao fim, sentir o crescimento da equipa e melhorar a eficácia, dignificando o clube e a competição.»

Bom momento do Rio Ave

«O Rio Ave já tem as suas contas resolvidas e vem da melhor sequência de resultados da época. Tem jogadores de qualidade e, depois de uma fase mais intermitente, conseguiu uma consistência boa e os resultados surgiram. Vai ser muito difícil de defrontar.»

Pontos em Vila do Conde podem adiar veredicto

«Isto era um desafio que, visto de fora e pelos números, pouca gente acreditava. Acreditei nas pessoas e na estrutura e continuo a acreditar, porque desde que cheguei a equipa melhorou em muitos aspetos: deixou de sofrer golos como sofria, passando a ter baliza a zeros algumas vezes, passou a fazer pontos.»

Despromoção mancha currículo?

«Não me belisca absolutamente nada uma descida de divisão nestas condições. Está à vista de todos o trabalho que foi feito. Foi uma luta constante à procura de outros objetivos, e foi um desafio como líder colocar a cabeça dos jogadores a lutar por esses objetivos. Estamos à beira de evitar que isto seja mesmo catastrófico, indo à procura de ir além dos 15 pontos. Vim sabendo o risco. Se corresse bem, era extraordinário. Sem a tabela classificativa, o trabalho foi bom, conseguindo inverter a situação que estava numa espiral muito negativa, sentindo-me muito bem de cada vez que venho para aqui».

João Henriques revelou ainda que não poderá contar apenas com o lesionado Baroan para a visita a Vila do Conde.