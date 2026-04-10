João Henriques anteviu a receção do AVS (18.º e último) ao Vitória de Guimarães (9.º) na 29.ª jornada da Liga, no sábado (15h30), que poderá resultar na despromoção direta dos avenses. Em conferência de imprensa, o treinador apontou aos pontos.

Plano para o Vitória

«Queremos ser competitivos, discutir o jogo e o resultado até ao fim, tentar não sofrer golos e voltar a marcar, algo que já não conseguimos há alguns jogos. A equipa ainda tem coisas por conquistar. Queremos ultrapassar os 15 pontos rapidamente, para deixar o fantasma da pior equipa da história da Liga.»

«O Vitória é um clube com muita exigência em todas as épocas, tem uma equipa competente, com bons jogadores, a assimilar as novas ideias do treinador. No último jogo foi muito pragmático e eficaz. Consolidou o quinto lugar e vai querer mantê-lo. Esperamos um Vitória forte.»